В Ростовской области рассказали об исследовании на антитела к коронавирусу

Антитела к COVID-19 были выявлены у 16,7% жителей Ростовской области, которые принимали участие в исследовании коллективного иммунитета.

«Исследование проводилось в конце июня — начале июля. В Ростовской области 16,7% из того объёма исследований, которые были проведены в указанный мною период. Проведено исследование более 3 тыс. человек», — цитирует ТАСС главу регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалёва, выступавшего в рамках онлайн-брифинга.

Глава ведомства подчеркнул, что Ростовская область не попала в список 11 регионов России, где показатель коллективного иммунитета превышает 20%.

Ранее сообщалось, что антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе».