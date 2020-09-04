В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

«Такого рода послабление в налоговых делах пользуется спросом и хорошо воспринимается прежде всего работающим населением. Это мера полезная. Другое дело, что без согласования с правительством Думе вряд ли удастся принять такое решение в силу того, что обязательно нужен обсчёт тех потерь бюджета, которые возникают», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор отметил, что налоговый вычет — это «прямые недополученные доходы бюджетов, причём в основном местных».

«Как мера социальной поддержки — это дело полезное, но как мера экономическая — она затратна для бюджета. Поэтому всё будет зависеть от того, насколько правительство даст согласие на такого рода подход. Кроме того, нужно будет в этой части обязательно соизмерить те потери, которые будут касаться местных бюджетов», — заключил парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

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