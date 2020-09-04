В Москве за сутки 1196 человек вылечились от COVID-19

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В Москве за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечились 1196 человек.
В Москве за сутки 1196 человек вылечились от COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передают «Известия».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — отметила вице-мэр.

Всего число людей в столице, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 219 095.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

 

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