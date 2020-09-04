В Москве за сутки 1196 человек вылечились от COVID-19
- АГН «Москва»
Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передают «Известия».
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — отметила вице-мэр.
Всего число людей в столице, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 219 095.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.