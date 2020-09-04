В Хабаровском крае отменили введённые из-за коронавируса ограничения

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Власти Хабаровского края отменили все ограничения, введённые в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Хабаровском крае отменили введённые из-за коронавируса ограничения
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«С сегодняшнего дня на территории Хабаровского края отменены ограничения, установленные ранее в связи с распространением COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

Ранее на Камчатке продлили ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, до 6 сентября.

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