На Камчатке продлили ограничительные меры до 6 сентября

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На Камчатке продлили ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, до 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление регионального правительства.
На Камчатке продлили ограничительные меры до 6 сентября
  • globallookpress.com

В частности, до 6 сентября в регионе сохраняется масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции, а также запрещены массовые мероприятия.

В середине июля на Камчатке приступили ко второму этапу смягчения ограничений, введённых из-за COVID-19.

Так, в регионе возобновили плановую медицинскую помощь, открыли летние веранды ресторанов, а также появилась возможность прохождения тестирования в аэропорту.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень. По его словам, масочный режим в случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

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