Из школы Благовещенска эвакуировали детей из-за подтопления

В Благовещенске эвакуировали учащихся гимназии №25 из-за подтопления здания.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В настоящее время проходит эвакуация детей из второго корпуса гимназии №25 (Дьяченко, 4). Вода стала резко поступать в электрощитовую», — говорится в заявлении.

Уточняется, что вода также «зашла на территорию школы №13» и ряда других учебных заведений, включая и дошкольные.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае введён режим повышенной готовности из-за паводков.