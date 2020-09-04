Из школы Благовещенска эвакуировали детей из-за подтопления
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Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«В настоящее время проходит эвакуация детей из второго корпуса гимназии №25 (Дьяченко, 4). Вода стала резко поступать в электрощитовую», — говорится в заявлении.
Уточняется, что вода также «зашла на территорию школы №13» и ряда других учебных заведений, включая и дошкольные.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае введён режим повышенной готовности из-за паводков.