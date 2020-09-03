В Хабаровском крае введён режим повышенной готовности из-за паводков

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Режим повышенной готовности введён на ряде территорий Хабаровского края из-за угрозы паводков, которые могут привести к возникновению ЧС. Об этом сообщает региональное правительство.
В Хабаровском крае введён режим повышенной готовности из-за паводков
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«Режим повышенной готовности распространяется не на весь регион, но точечно на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы», — говорится в пресс-релизе.

В правительстве сообщили, что по прогнозу гидрологов в первой декаде сентября возможен подъём уровня воды в реке Амуре у Хабаровска до отметок 500—580 см.

При этом с уровня в 600 см, как правило, начинаются подтопления низких мест в прибрежной полосе, добавили в пресс-службе.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 473 см, «что на 73 см выше отметки неблагоприятных явлений».

В районе Хабаровска затоплены 662 дачных участка.

Ранее «Взгляд» передавал, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления на 17 см.

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