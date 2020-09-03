В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19
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«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4867.
Накануне сообщалось о смерти 13 пациентов с COVID-19.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил надежду, что Россия сможет избежать второй волны пандемии коронавирусной инфекции.