В Госдуме оценили идею запретить продавать детям безалкогольное пиво

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал идею запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним.
В Госдуме оценили идею запретить продавать детям безалкогольное пиво
  • РИА Новости

«Думаю, что всё надо взвесить и обсудить. У нас в комитете есть два профессора-нарколога, психиатры, есть специальный подкомитет. Инициатива, я думаю, разумная, зерно в этом есть», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если говорить об употреблении спиртного или о курении, то в их основе лежит формирование модели поведения, а если у детей сформировать модель поведения на безалкогольном пиве, то впоследствии это может привести к пристрастию к алкоголю.

«Лично я вообще не вижу никакого смысла в безалкогольном пиве. На мой взгляд, это вообще ненужный сегмент», — добавил Морозов.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Копия письма общественника на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.

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