В Москве возобновляется проведение конгрессов и выставок
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«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объёме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе, который подписал Собянин.
В июле мэр Москвы отмечал, что второй волны коронавируса в столице не ожидается.
Как заявил вице-премьер России Юрий Борисов, есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии.