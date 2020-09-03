В Москве возобновляется проведение конгрессов и выставок

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил возобновить в полном объёме в городе с 4 сентября проведение конгрессов и выставок при соблюдении эпидемтребований. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объёме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе, который подписал Собянин.

В июле мэр Москвы отмечал, что второй волны коронавируса в столице не ожидается.

Как заявил вице-премьер России Юрий Борисов, есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии.