Фургал выступает за рассмотрение своего дела судом присяжных

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Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный выступает за рассмотрение дела судом присяжных.
Фургал выступает за рассмотрение своего дела судом присяжных
  • РИА Новости

«Он высказывает такие соображения. Но в России нужно жить долго, надо ещё дожить до этого», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По словам Кожемякина, состояние здоровья Фургала «нормальное, насколько может быть в «Лефортово», ему оказывается врачебная помощь.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до декабря арест Фургалу.

Экс-губернатору предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

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