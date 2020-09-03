Фургал выступает за рассмотрение своего дела судом присяжных
- РИА Новости
«Он высказывает такие соображения. Но в России нужно жить долго, надо ещё дожить до этого», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
По словам Кожемякина, состояние здоровья Фургала «нормальное, насколько может быть в «Лефортово», ему оказывается врачебная помощь.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до декабря арест Фургалу.
Экс-губернатору предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.