Фургал выступает за рассмотрение своего дела судом присяжных

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный выступает за рассмотрение дела судом присяжных.

«Он высказывает такие соображения. Но в России нужно жить долго, надо ещё дожить до этого», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По словам Кожемякина, состояние здоровья Фургала «нормальное, насколько может быть в «Лефортово», ему оказывается врачебная помощь.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до декабря арест Фургалу.

Экс-губернатору предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.