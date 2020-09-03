Подмосковье будет готово к отопительному сезону к 15 сентября
- globallookpress.com
На данный момент Подмосковье готово к осенне-зимнему периоду на 93%.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что все оставшиеся работы закончат до 15 сентября.
«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — цитирует телеканал «360» Самарина.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, как в Подмосковье идёт подготовка к отопительному сезону.