Подмосковье будет готово к отопительному сезону к 15 сентября

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В Подмосковье рассказали о подготовке к отопительному сезону.
Подмосковье будет готово к отопительному сезону к 15 сентября
  • globallookpress.com

На данный момент Подмосковье готово к осенне-зимнему периоду на 93%.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что все оставшиеся работы закончат до 15 сентября.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — цитирует телеканал «360» Самарина.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, как в Подмосковье идёт подготовка к отопительному сезону.

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