В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к отопительному сезону

В Санкт-Петербурге власти сообщили, что 70% жилых домов подготовлено к зиме.

Как сообщает kp.ru, к отопительному периоду надо проверить больше 23 тыс. зданий.

«Администрации районов Санкт-Петербурга и управляющие компании к 1 сентября должны подготовить 23 661 многоквартирный дом к предстоящему отопительному периоду. На сегодняшний день готово более 16 тыс. объектов, что составляет 69% жилищного фонда», — сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.