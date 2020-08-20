Власти Подмосковья рассказали о подготовке к отопительному сезону

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, как в Подмосковье идёт подготовка к отопительному сезону.

Об этом сообщает телеканал «360».

Хромушин отметил, что в регионе работает главный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона. Аналогичные штабы функционируют в каждом округе. Коммунальные службы проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осенне-зимний период обеспечить подачу тепла в дома и на социальные объекты.

Готовить системы к отопительному сезону начали ещё в мае. Завершить их полностью должны к 15 сентября.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, вся система теплоснабжения будет подготовлена качественно и своевременно с тем, чтобы без проблем войти в следующий отопительный сезон», — подчеркнул зампред.

Хромушин сообщил, что работы ведутся с опережением сроков. Системы уже на 81% готовы к вводу в эксплуатацию вместо запланированных 79%.