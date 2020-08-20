Власти Подмосковья рассказали о подготовке к отопительному сезону

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, как в Подмосковье идёт подготовка к отопительному сезону.
Власти Подмосковья рассказали о подготовке к отопительному сезону
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Хромушин отметил, что в регионе работает главный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона. Аналогичные штабы функционируют в каждом округе. Коммунальные службы проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осенне-зимний период обеспечить подачу тепла в дома и на социальные объекты.

Готовить системы к отопительному сезону начали ещё в мае. Завершить их полностью должны к 15 сентября.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, вся система теплоснабжения будет подготовлена качественно и своевременно с тем, чтобы без проблем войти в следующий отопительный сезон», — подчеркнул зампред.

Хромушин сообщил, что работы ведутся с опережением сроков. Системы уже на 81% готовы к вводу в эксплуатацию вместо запланированных 79%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить