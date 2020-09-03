ОНФ и фонд «Росконгресс» запустили горячую линию по вопросам школьного питания

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Общероссийский народный фронт и фонд «Росконгресс» при поддержке всероссийской акции #МыВместе запустили горячую линию в рамках проекта «Открытая линия «Школьный завтрак».
ОНФ и фонд «Росконгресс» запустили горячую линию по вопросам школьного питания
  • РИА Новости

Это направление предназначено для помощи родителям и законным представителям детей. Они могут задать вопросы по теме питания учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений.

«Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения. Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками», — заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте России по науке и образованию, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

По её словам, полученные данные позволят провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах.

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