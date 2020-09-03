Эксперт дал рекомендации по сохранению здоровья во время коронавирусной пандемии

Врач городской ростовской больницы Георгий Багдыков дал рекомендации по сохранению здоровья во время коронавирусной пандемии.

«Регулярно мыть руки, носить маску в общественных местах. Она должна быть одноразовой, и её надо регулярно менять. Безусловно, маска — не панацея. Но и не надо впадать в другую крайность — носить её даже дома или спать в ней. Все медики очень серьёзно относятся к коронавирусу», — цитирует «Российская газета» врача.

Георгий Багдыков напомнил, что важно думать о своей безопасности, соблюдать осторожность.

«Я хочу, чтобы люди поняли: у врачей нет цели заставить граждан сидеть по домам, лишить свободы передвижения. Тысячи медицинских работников, как и я, переболели этим вирусом», — пояснил он.

Как рассказал медик, он прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 осенью. Связывает он это с окончанием отпускного сезона и началом учебного года.

«Я бы родителей отправил на изоляцию и ограничил контакты с внуками бабушек и дедушек. Хотя бы на осень. Ведь осень — это и время гриппа. Предстоит выдержать двойной удар — ОРВИ и коронавируса», — сообщил Багдыков.

Также эксперт сообщил о важности сезонной вакцинации.

Как отметил врач, не стоит паниковать, но необходимо соблюдать все рекомендации медиков.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.