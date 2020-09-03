Онищенко прокомментировал идею запретить продавать детям безалкогольное пиво

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он поддержал инициативу.

«Общественники более чем правы», — сказал Онищенко.

По его словам, это рефлекс, когда человек видит ту же банку и ощущает почти тот же вкус, а потом переходит к алкогольному пиву.

«У нас и в кефире есть алкоголь, но ни у кого кефир не ассоциируется с алкогольными напитками, так же и квас», — добавил он.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Копия письма общественника на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.