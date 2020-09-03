В Находке ввели режим ЧС
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«С 17:00 на территории Находкинского городского округа введён режим ЧС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак».
Как сообщается, «непогода накрыла городской округ утром 3 сентября».
Также в заявлении говорится что «тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/с, по всему городу — обрывы линий электропередачи, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов».
Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Майсак» (MAYSAK).