В Находке ввели режим ЧС

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На территории Находкинского городского округа введён режим ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.
В Находке ввели режим ЧС
  • © сайт администрации Находки

«С 17:00 на территории Находкинского городского округа введён режим ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак».

Как сообщается, «непогода накрыла городской округ утром 3 сентября».

Также в заявлении говорится что «тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/с, по всему городу — обрывы линий электропередачи, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов».

Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Майсак» (MAYSAK).

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