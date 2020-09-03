В Находке ввели режим ЧС

На территории Находкинского городского округа введён режим ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.

«С 17:00 на территории Находкинского городского округа введён режим ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак».

Как сообщается, «непогода накрыла городской округ утром 3 сентября».

Также в заявлении говорится что «тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/с, по всему городу — обрывы линий электропередачи, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов».

Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Майсак» (MAYSAK).