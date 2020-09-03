В Роскачестве рассказали о проверке овсяных хлопьев на безопасность

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В Роскачестве рассказали о проверке овсяных хлопьев на безопасность и соответствие маркировок.
В Роскачестве рассказали о проверке овсяных хлопьев на безопасность
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Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы организации.

По результатам проверки было выявлено, что все образцы безопасны, однако эксперты обнаружили нарушения в маркировке.

«Ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Отличные итоги показала проверка хлопьев на широкий спектр пестицидов (овёс, из которого делают хлопья, обрабатывают пестицидами, которые позволяют бороться с сорняками и вредителями) — пестициды не были выявлены даже в следовых количествах», — цитирует издание заключение Роскачества.

Были выявлены несоответствия при проверке указанного на упаковке времени приготовления. У четырёх марок («Русский завтрак», «Быстров», «Магнит» и «Дикси») это время не совпало. В маркировке указывалось, что на приготовление каши уйдет от трёх до пяти минут, в действительности же овсяные хлопья варились от восьми до 25 минут.

Ранее, как сообщал телеканал «360», сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.

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