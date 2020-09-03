За сутки в Петербурге провели более 21 тысячи тестов на COVID-19
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру «122» обратились 200 человек.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил открыть для посетителей театры и кино.
В августе kp.ru сообщило, что более тысячи социальных работников получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге.