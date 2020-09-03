За сутки в Петербурге провели более 21 тысячи тестов на COVID-19

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За сутки в Петербурге на коронавирус проверили 21 351 человека. На карантине находятся 742 человека.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру «122» обратились 200 человек. 

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил открыть для посетителей театры и кино.

В августе kp.ru сообщило, что более тысячи социальных работников получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге.

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