В Санкт-Петербурге рассказали о выплатах соцработникам

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Более тысячи социальных работников получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге рассказали о выплатах соцработникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Размер единовременной денежной выплаты составляет 10 тыс. рублей в месяц. Их получат 4675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделено 140 млн 250 тыс. рублей», — сообщили в администрации города.

В период пандемии специалисты из 53 районных организаций, среди которых медсёстры, психологи, педагоги и многие другие, доставили более 85 тыс. наборов продуктов и товаров первой необходимости, из них 52 тыс. — гражданам пожилого возраста. Социальные услуги на дому оказаны 38 тыс. инвалидов и петербуржцев пожилого возраста.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.

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