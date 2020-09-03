В Волгоградской области найден бандитский тайник с оружием
- РИА Новости
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области... установлен тайник, в котором хранились стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ Кадина В.В., убитого в 2011 году», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Из тайника было изъято четыре автомата Калашникова, патроны, тротиловые шашки, 3 кг пластита, детонаторы, а также компоненты для производства взрывного устройства с дистанционным пультом управления, гранаты, мины и дымовые шашки.
В июле сотрудники Росгвардии совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне.
Отмечается, что «взрывоопасные предметы находились в земле со времён активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей».
В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.