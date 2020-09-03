В Волгоградской области найден бандитский тайник с оружием

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В Волгоградской области найден тайник с оружием, принадлежавший преступной группировке, лидера которой убили почти десять лет назад, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
В Волгоградской области найден бандитский тайник с оружием
  • РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области... установлен тайник, в котором хранились стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ Кадина В.В., убитого в 2011 году», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Из тайника было изъято четыре автомата Калашникова, патроны, тротиловые шашки, 3 кг пластита, детонаторы, а также компоненты для производства взрывного устройства с дистанционным пультом управления, гранаты, мины и дымовые шашки.

В июле сотрудники Росгвардии совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне.

Отмечается, что «взрывоопасные предметы находились в земле со времён активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей».

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.

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