Сотрудники Росгвардии и ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне
- РИА Новости
Отмечается, что во время выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района «обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами».
«Сапёрами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «взрывоопасные предметы находились в земле со времён активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей».
В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.