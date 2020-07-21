Сотрудники Росгвардии и ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

Сотрудники Росгвардии совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Отмечается, что во время выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района «обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами».

«Сапёрами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «взрывоопасные предметы находились в земле со времён активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей».

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.