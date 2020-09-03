Шойгу рассказал о городе-мечте

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» рассказал о своей мечте — городе инноваций в Минусинской котловине.
Шойгу рассказал о городе-мечте
  • РИА Новости

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — цитирует kp.ru главу РГО.

Шойгу отметил, что именно в Сибири «добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины», однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай.

По словам президента РГО, «нужно собрать лучших учёных, предпринимателей, производителей», которые «будут двигать большую науку».

«И место есть замечательное — Минусинская котловина», — уточнил главный географ страны.

Он добавил, что строительство такого центра не относится, может быть, к географии, но относится к будущему страны. Это должен быть город инноваций, передовой науки и технологий.

Ранее, как сообщал канал «Москва 24», столица вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов.

В июле сообщалось, что в Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.

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