Шойгу рассказал о городе-мечте
- РИА Новости
«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — цитирует kp.ru главу РГО.
Шойгу отметил, что именно в Сибири «добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины», однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай.
По словам президента РГО, «нужно собрать лучших учёных, предпринимателей, производителей», которые «будут двигать большую науку».
«И место есть замечательное — Минусинская котловина», — уточнил главный географ страны.
Он добавил, что строительство такого центра не относится, может быть, к географии, но относится к будущему страны. Это должен быть город инноваций, передовой науки и технологий.
Ранее, как сообщал канал «Москва 24», столица вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов.
В июле сообщалось, что в Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.