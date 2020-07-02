В Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований

В Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.

Об этом сообщает Nord-News.

Специалисты займутся поиском затонувших в Первую мировую войну кораблей, следовавших из Великобритании и США с военными грузами. В первую очередь речь идёт о российско-финляндском теплоходе «Урания».

«В горле Белого моря экспедиционный отряд продолжит исследования, к которым ЦПИ РГО при поддержке Северного флота приступил в 2017 году», — заявили в пресс-службе флота.

За две предыдущие экспедиции удалось найти 11 объектов, шесть из которых — корабли, затонувшие в Первую мировую войну.

Как ожидается, новая экспедиция продлится до второй половины июля.

Ранее, как сообщало НТВ, в Чёрном море установят памятные знаки в местах затонувшей военной техники.