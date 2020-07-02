В Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований

Короткая ссылка
В Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.
В Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований
  • © ЦПИ РГО

Об этом сообщает Nord-News.

Специалисты займутся поиском затонувших в Первую мировую войну кораблей, следовавших из Великобритании и США с военными грузами. В первую очередь речь идёт о российско-финляндском теплоходе «Урания».

«В горле Белого моря экспедиционный отряд продолжит исследования, к которым ЦПИ РГО при поддержке Северного флота приступил в 2017 году», — заявили в пресс-службе флота.

За две предыдущие экспедиции удалось найти 11 объектов, шесть из которых — корабли, затонувшие в Первую мировую войну.

Как ожидается, новая экспедиция продлится до второй половины июля.

Ранее, как сообщало НТВ, в Чёрном море установят памятные знаки в местах затонувшей военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить