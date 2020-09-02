В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 915 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1314.
Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, на 2 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 516 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 239 человек.
В начале августа глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.