В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 56 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 10,9 тыс. заболевших COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны.

РИА Новости

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 915 человек», — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1314. Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, на 2 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 516 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 239 человек. В начале августа глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.