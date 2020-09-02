В Госдуме прокомментировали идею отменить имущественный налог ряду семей

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова прокомментировала предложение члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.

«На фоне уже работающих программ по улучшению демографической ситуации в России вполне логичным решением можно считать отмену имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком», — заявила депутат в беседе с ФАН.

Как отметила Строкова, нужно проконтролировать, чтобы такая льгота касалась лишь тех, кому она действительно необходима.

По словам депутата, площадь, подпадающая под отмену налога, должна быть разумно ограничена, а объекты элитного жилья не стоит рассматривать в принципе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Волынец.

ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 247 млн рублей на поддержку семей в 2020 году.