В Госдуме прокомментировали идею отменить имущественный налог ряду семей
- РИА Новости
«На фоне уже работающих программ по улучшению демографической ситуации в России вполне логичным решением можно считать отмену имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком», — заявила депутат в беседе с ФАН.
Как отметила Строкова, нужно проконтролировать, чтобы такая льгота касалась лишь тех, кому она действительно необходима.
По словам депутата, площадь, подпадающая под отмену налога, должна быть разумно ограничена, а объекты элитного жилья не стоит рассматривать в принципе.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Волынец.
ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 247 млн рублей на поддержку семей в 2020 году.