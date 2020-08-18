В Удмуртии направят 247 млн рублей на поддержку семей в 2020 году

В Удмуртии направят 247 млн рублей на материальную поддержку семей в рамках соцконтрактов в 2020 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Мы получили на реализацию социальных контрактов серьёзное федеральное финансирование. На сегодняшний день заключено 1,9 тыс. договоров на 160 млн рублей», — заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, соцконтракты осуществляются по таким направлениям, как поиск работы, прохождение обучения специалистами, оказание материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Технология социального контракта в регионе работает с 2014 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.