В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог ряду семей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.

«Как представитель фракции ЛДПР и как представитель социального комитета я за любые дополнительные меры поддержки, особенно, когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни, и продолжительности жизни, и всё в комплексе позитивно получается, когда дополнительные меры предлагаются», — подчеркнул Нилов.

Парламентарий отметил, что для реализации подобного предложения требуются законодательные изменения.

«В данном случае налогового законодательства, потом как любые дополнительные льготы должны быть прописаны, соответственно, в Налоговом кодексе. То же самое касается, видимо, и необходимости изменения и Семейного кодекса», — заключил депутат.

Ранее Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.

Как отметила общественница, на сегодняшний день льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома.

Однако, как считает автор инициативы, таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эта сумма может быть существенной для большой семьи.