Суд отклонил иск журналистки, уволенной с «Радио Свобода» после обвинений в домогательствах

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшей сотрудницы «Радио Свобода»* Нины Давлетзяновой, уволенной после обвинений в домогательствах в отношении коллеги. Об этом сообщила RT сама журналистка.

Журналистку обвинили в домогательствах в отношении сотрудника редакции, 26-летнего Антона Порваткина, в сентябре 2019 года.

Давлетзянова отрицала свою вину и требовала провести внутреннюю проверку, в чём, как она рассказывала, ей отказали. Вскоре журналистка потеряла работу.

По словам Давлезяновой, на «Радио Свобода» до последнего не хотели признавать, что жалоба поступила именно от Порваткина.

«На одном из последних заседаний суда мне наконец-то принесли текст жалобы (Порваткина. — RT). До этого мне никогда её не показывали, даже перед увольнением год назад… С этим коллегой мы общались только на офисной кухне, у нас никогда не было отношений, мы никогда не встречались за пределами редакции, не пересекались и не конкурировали по работе. Он писал в офисе новости, я снимала и монтировала сюжеты», — рассказала Давлетзянова.

В тексте жалобы Порваткина говорилось, что Давлетзянова настойчиво добивалась встречи и общения с ним, писала ему в Facebook «сообщения неоднозначного характера». Молодой человек расценил действия девушки как домогательства и сообщил, что комментариях под постом журналистки в социальной сети обнаружил сообщения, которые считает угрозой.

Журналистка обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Порваткину и «Радио Свобода».

21 августа суд отказал в его удовлетворении, следует из информации по судебным делам.

Давлетзянова отметила, что решение об обжаловании судебного акта будет принято после того, как она получит его на руки.

Кроме того, она сообщила, что Тверской суд ранее отказался взыскать компенсацию с «Радио Свобода» в её пользу по иску о нарушении трудовых прав.

Как свидетельствует информация по судебным делам, отказано было 29 июля.

Журналистка, по её словам, уже подала апелляцию в Мосгорсуд.

RT отправил официальный запрос главному редактору московского бюро «Радио Свобода» Евгении Назарец с просьбой прокомментировать решение суда.

На момент публикации материала ответа от Назарец не поступило.

В середине марта журналистка в интервью RT рассказала подробности ситуации вокруг своего увольнения.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.