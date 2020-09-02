Минфин России назначил нового главу департамента госдолга
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.
Ранее Казакевич занимал пост замглавы этого департамента.
«Пётр Казакевич назначен директором департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России», — указывает ведомство.
Ранее сообщалось, что бывшего директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрия Огуряева назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.