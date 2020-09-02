Минфин России назначил нового главу департамента госдолга

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В Министерстве финансов России сообщили, что Пётр Казакевич стал новым главной департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства.
Минфин России назначил нового главу департамента госдолга
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.

Ранее Казакевич занимал пост замглавы этого департамента.

«Пётр Казакевич назначен директором департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России», — указывает ведомство.

Ранее сообщалось, что бывшего директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрия Огуряева назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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