Более 19 тысяч человек проверили на COVID-19 в Петербурге за сутки

Более 19 тыс. человек проверили на COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Под наблюдением медиков находятся 682 человека, из них четыре — в обсерваторе, 678 — контактные.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 174 человека.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 65 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения в области зафиксировано 6782 заболевших.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 4952 случая коронавирусной инфекции.