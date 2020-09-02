Жителям Удмуртии напомнили о необходимости соблюдать масочный режим

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, после снятия ограничительных мер в республике продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужны при посещении магазинов, банков, аптек, парикмахерских, отделений связи, МФЦ, а также при поездках на такси и в общественном транспорте.

Маски нужно менять через два-три часа использования.

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