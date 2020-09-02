Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде
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- РИА Новости
«Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет», — цитирует юриста ТАСС.
Отмечается, что прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде Москвы.
Ранее Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.