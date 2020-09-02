Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный намерен выступить во время прения сторон в суде.

«Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет», — цитирует юриста ТАСС.

Отмечается, что прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде Москвы.

Ранее Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.