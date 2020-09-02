Кабмин выделил 1 млрд рублей на поддержку лёгкой промышленности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об оказании поддержки предприятиям лёгкой промышленности на сумму 1 млрд рублей.
Кабмин выделил 1 млрд рублей на поддержку лёгкой промышленности
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что почти 454 млн рублей планируется направить на компенсацию части затрат по кредитам.

«Это касается займов, взятых на увеличение объёмов производства и повышение конкурентоспособности», — заявили в кабмине.

Также 304 млн рублей будет выделено на стимулирование спроса и на финансирование лизинговых организаций, предоставляющих предприятиям лёгкой промышленности необходимое оборудование.

«Наконец, 242 млн рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года. Она включает широкий перечень стимулирующих мер, в том числе льготное кредитование, субсидии компаниям-экспортёрам и возмещение части расходов на транспортировку продукции»,  — указали в правительстве.

Ранее кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах.

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