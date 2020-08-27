Кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах
- РИА Новости
«Мы продолжаем работы и по развитию дорожной сети в регионах. Сегодня выделено около 5 млрд рублей на эти цели. Большая часть этих средств — около 3,5 млрд — пойдёт на улучшение дорожной сети в городах и населённых пунктах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — цитирует РИА Новости председателя правительства.
Как отметил Мишустин, это позволит ускорить достижение результатов, намеченных на следующий год, и запустить новые проекты в Магнитогорске и Тюмени.
Ранее Мишустин сообщил, что правительство направит 50 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья.