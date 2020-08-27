Кабмин выделит 50 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья

Правительство России направит 50 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На такие цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров (аварийного. — RT) жилья», — цитируете его ТАСС.

Ранее Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.

При этом 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей, отметил он.