Кабмин выделит 50 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья
- РИА Новости
«На такие цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров (аварийного. — RT) жилья», — цитируете его ТАСС.
Ранее Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.
При этом 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей, отметил он.