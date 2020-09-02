Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

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Около 10 тыс. добровольцев (25%), которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо
  • РИА Новости

«10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину — 75% на 25%», — цитирует ТАСС специалиста.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.

Он пояснил, что это позволит определить, сколько людей инфицировались коронавирусом или заболели как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить данные.

Ранее Гинцбург сообщил, что в Москве вакцинация добровольцев от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований начнётся 5—7 сентября.

Кроме того, он отмечал, что прививку от коронавируса нужно сделать и тем, кто перенёс заболевание бессимптомно или в лёгкой форме.

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