Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве 5-7 сентября начнётся вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что вакцину от COVID-19 развезут по московским клиникам «где-то 3-4 сентября».

«Для начала 9-10 клиник будет, а потом до 20 это доведём, отработаем на относительно небольшом количестве», — сообщил Гинцбург.

Потом, по его словам, «будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания».

«И наверное где-то 5-6, ну 7 (сентября. — RT) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — добавил Гинцбург.

Накануне сообщалось, что в Москве более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции людей из групп риска запланирована на период после ноября-декабря 2020 года.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.