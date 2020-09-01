Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

Короткая ссылка
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве 5-7 сентября начнётся вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, передаёт РИА Новости.
Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса
  • РИА Новости

Он рассказал, что вакцину от COVID-19 развезут по московским клиникам «где-то 3-4 сентября».

«Для начала 9-10 клиник будет, а потом до 20 это доведём, отработаем на относительно небольшом количестве», — сообщил Гинцбург.

Потом, по его словам, «будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания».

«И наверное где-то 5-6, ну 7 (сентября. — RT) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — добавил Гинцбург.

Накануне сообщалось, что в Москве более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции людей из групп риска запланирована на период после ноября-декабря 2020 года.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить