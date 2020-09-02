Эксперт прокомментировал идею отменить имущественный налог ряду семей

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал предложение члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.

«Предложение серьёзное. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается около 40% домохозяйств с детьми от 7 до 16 лет», — заявил Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такие семьи часто подпадают под категорию малоимущих, и определённые системные меры поддержки этой части населения нужны.

Вместе с тем, отметил эксперт, имущественный налог даёт поступления в местные бюджеты.

«В связи с этим специалистам необходимо провести тщательный анализ, понять, что работает, а что нет, и только после этого принимать решение об отмене налога для многодетных семей», — считает он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Волынец.

ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 247 млн рублей на поддержку семей в 2020 году.