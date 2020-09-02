Эксперт прокомментировал идею отменить имущественный налог ряду семей
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«Предложение серьёзное. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается около 40% домохозяйств с детьми от 7 до 16 лет», — заявил Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, такие семьи часто подпадают под категорию малоимущих, и определённые системные меры поддержки этой части населения нужны.
Вместе с тем, отметил эксперт, имущественный налог даёт поступления в местные бюджеты.
«В связи с этим специалистам необходимо провести тщательный анализ, понять, что работает, а что нет, и только после этого принимать решение об отмене налога для многодетных семей», — считает он.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Волынец.
ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 247 млн рублей на поддержку семей в 2020 году.