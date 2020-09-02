Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о присвоении статуса памятника природы горе Куштау. Как следует из документа, территория получила статус особо охраняемой.
Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы
  • © wikipedia

«2 сентября глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление правительства региона о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах», — говорится в сообщении на сайте администрации Башкирии.

Отмечается, что под защиту попадут редкие виды растений, животных и уникальные природных ландшафты горы Куштау.

Ранее Хабиров отметил, что конфликт вокруг разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК) исчерпан.

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