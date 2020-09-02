Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы
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«2 сентября глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление правительства региона о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах», — говорится в сообщении на сайте администрации Башкирии.
Отмечается, что под защиту попадут редкие виды растений, животных и уникальные природных ландшафты горы Куштау.
Ранее Хабиров отметил, что конфликт вокруг разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК) исчерпан.