Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение Минпромторга запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.

Ярмуш назвала такое предложение правильным.

«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время скопирует, или вообще не купит книгу, или выпустит её в свободный доступ, куда-то в соцсеть», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что идея запрета на фотографирование логична, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль.

«И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить за эту книгу. Нормальный гражданский оборот», — заключила юрист.

Ранее Минпромторг предложил запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.