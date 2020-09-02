Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах
- РИА Новости
Ярмуш назвала такое предложение правильным.
«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время скопирует, или вообще не купит книгу, или выпустит её в свободный доступ, куда-то в соцсеть», — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что идея запрета на фотографирование логична, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль.
«И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить за эту книгу. Нормальный гражданский оборот», — заключила юрист.
Ранее Минпромторг предложил запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.