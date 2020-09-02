Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах

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Анастасия Румянцева
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение Минпромторга запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.
Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах
  • РИА Новости

Ярмуш назвала такое предложение правильным. 

«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время скопирует, или вообще не купит книгу, или выпустит её в свободный доступ, куда-то в соцсеть», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что идея запрета на фотографирование логична, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль.

«И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить за эту книгу. Нормальный гражданский оборот», — заключила юрист.

Ранее Минпромторг предложил запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.

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