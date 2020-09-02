Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.

В мае сообщалось, что на самоизоляции россияне в два раза чаще стали искать в интернете товары из категории «Досуг и развлечения». Отмечается, что в апреле количество запросов в категории «Досуг и развлечения», в которую входят книги, игры, музыка и музыкальные инструменты, видеофильмы и наборы для хобби и творчества, превысило 20 млн в день.