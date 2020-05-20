Эксперты заявили о повышении спроса на товары для досуга в два раза

Короткая ссылка
Специалисты «Яндекс.Маркет Аналитики» заявили, что на самоизоляции россияне в два раза чаще стали искать в интернете товары из категории «Досуг и развлечения».
Эксперты заявили о повышении спроса на товары для досуга в два раза
  • © pixabay.com

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса, в апреле количество запросов в категории «Досуг и развлечения», в которую входят книги, игры, музыка и музыкальные инструменты, видеофильмы и наборы для хобби и творчества, превысило 20 млн в день.

При этом в марте было зафиксировано от 5 до 10 млн запросов в день. 

Отмечается также, что в апреле вырос интерес к товарам для дачи, сада и огорода — на 23%, продукции для животных — 18%, компьютерной технике — 15%, товарам для спорта и отдыха — 11% и электронике — 8%.

В то же время, по данным статистики, спрос на одежду, обувь и аксессуары у пользователей снизился на 30%.

В целом, по оценке «Яндекс.Маркет Аналитики», оборот российского рынка e-commerce вырос в апреле 2020 года на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Ранее аналитик Андрей Дальнов в беседе с kp.ru  прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить