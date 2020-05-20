Эксперты заявили о повышении спроса на товары для досуга в два раза

Специалисты «Яндекс.Маркет Аналитики» заявили, что на самоизоляции россияне в два раза чаще стали искать в интернете товары из категории «Досуг и развлечения».

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса, в апреле количество запросов в категории «Досуг и развлечения», в которую входят книги, игры, музыка и музыкальные инструменты, видеофильмы и наборы для хобби и творчества, превысило 20 млн в день.

При этом в марте было зафиксировано от 5 до 10 млн запросов в день.

Отмечается также, что в апреле вырос интерес к товарам для дачи, сада и огорода — на 23%, продукции для животных — 18%, компьютерной технике — 15%, товарам для спорта и отдыха — 11% и электронике — 8%.

В то же время, по данным статистики, спрос на одежду, обувь и аксессуары у пользователей снизился на 30%.

В целом, по оценке «Яндекс.Маркет Аналитики», оборот российского рынка e-commerce вырос в апреле 2020 года на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее аналитик Андрей Дальнов в беседе с kp.ru прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции.