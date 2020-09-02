Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать мёд

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Сотрудники Роскачества рассказали, как распознать хороший мёд при покупке.
Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать мёд
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные пресс-службы Роскачества.

Директор НИИ мёда и пчёлопродуктов Ирина Харисова отметила, что при выборе мёда следует с осторожностью относиться к экзотическим сортам.

«Помните, что медоносных растений, с которых получают товарный мёд, не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие. Неестественный цвет мёда — зеленый или розовый — указывает на то, что он с добавками. Натуральный мёд должен иметь лёгкий приятный аромат, не иметь постороннего запаха», — цитирует издание эксперта.

Специалист уточнила, что не может быть постороннего привкуса. Характерный горьковатый вкус может допускаться только у мёда из некоторых сортов каштана или дягиля.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что продавцы часто прошлогодний мёд растапливают, чтобы выдать его за новый урожай.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.

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