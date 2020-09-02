Более 37 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 37,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 37,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 210 716 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что за сутки проведено 275 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия занимает четвёртое место среди всех стран по абсолютному числу сделанных тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.