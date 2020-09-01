Роспотребнадзор оценил охват населения России тестированием на COVID-19

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что Россия занимает четвёртое место среди всех стран по абсолютному числу сделанных тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

«В Российской Федерации обеспечен беспрецедентный охват тестированием, в абсолютных показателях — на четвёртом месте среди всех стран мира по количеству проведённых тестов», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России к настоящему моменту проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.

В мае, как писало ФАН, депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.