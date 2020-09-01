В Ставропольском крае провели более 404 тысяч тестов на COVID-19

В Ставропольском крае провели более 404 тыс. тестов на коронавирус.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

По словам главы региона, за всё время наблюдения зафиксировано 12,1 тыс. случаев COVID-19. К настоящему времени вылечились 8,1 тыс.

Как отметил Владимиров, лучшей защитой является профилактика — соблюдение рекомендаций специалистов Роспотребнадзора, врачей.

«Внимательное и ответственное отношение к ним поможет сохранить собственное здоровье, жизнь близких», — добавил он.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.