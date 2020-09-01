В Ставропольском крае провели более 404 тысяч тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае провели более 404 тыс. тестов на коронавирус.
В Ставропольском крае провели более 404 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

По словам главы региона, за всё время наблюдения зафиксировано 12,1 тыс. случаев COVID-19. К настоящему времени вылечились 8,1 тыс.

Как отметил Владимиров, лучшей защитой является профилактика — соблюдение рекомендаций специалистов Роспотребнадзора, врачей.

«Внимательное и ответственное отношение к ним поможет сохранить собственное здоровье, жизнь близких», — добавил он.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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