В Ставропольском крае провели более 404 тысяч тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
По словам главы региона, за всё время наблюдения зафиксировано 12,1 тыс. случаев COVID-19. К настоящему времени вылечились 8,1 тыс.
Как отметил Владимиров, лучшей защитой является профилактика — соблюдение рекомендаций специалистов Роспотребнадзора, врачей.
«Внимательное и ответственное отношение к ним поможет сохранить собственное здоровье, жизнь близких», — добавил он.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.