Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов

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Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался на 82-м году жизни.
Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы», — написала на своей странице в Instagram омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она отметила, что Миронов помог многим людям и проделал большую работу по правовому просвещению.

«Мои самые искренние соболезнования супруге Зое Алексеевне, сыну, родным и близким Олега Орестовича, всем, кто знал и любил его», — добавила омбудсмен.

3 февраля российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга скончались в южноосетинском Цхинвале.

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