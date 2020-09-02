Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался на 82-м году жизни.

«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы», — написала на своей странице в Instagram омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она отметила, что Миронов помог многим людям и проделал большую работу по правовому просвещению.

«Мои самые искренние соболезнования супруге Зое Алексеевне, сыну, родным и близким Олега Орестовича, всем, кто знал и любил его», — добавила омбудсмен.

3 февраля российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга скончались в южноосетинском Цхинвале.