Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале
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«Да, к сожалению, это так. Подробности мне неизвестны. На месте находится всё руководство», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева.
Начальник штаба МВД Южной Осетии Тарзан Кокойты сообщил ТАСС, что вероятная причина смерти — отравление угарным газом.
«По предварительной информации, отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на первый взгляд нет, но точнее покажет вскрытие», — сказал Кокойты.
Отмечается, что тела обнаружил водитель Галя.