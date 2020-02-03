Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале

Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга скончались в южноосетинском Цхинвале.

«Да, к сожалению, это так. Подробности мне неизвестны. На месте находится всё руководство», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева.

Начальник штаба МВД Южной Осетии Тарзан Кокойты сообщил ТАСС, что вероятная причина смерти — отравление угарным газом.

«По предварительной информации, отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на первый взгляд нет, но точнее покажет вскрытие», — сказал Кокойты.

Отмечается, что тела обнаружил водитель Галя.